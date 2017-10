Medicii amenință cu proteste fără precedent în sistemul sanitar

Ştire online publicată Duminică, 24 Iulie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Federația „Solidaritatea Sanitară", care are în rândurile sale peste 12 mii de medici, amenință cu un protest fără precedent în sistemul sanitar românesc. Liderii Federației propun ca medicii să refuze să mai facă gărzi suplimentare după ce negocierile cu Ministerul Sănătății au eșuat.Federația "Solidaritatea Sanitară" a inițiat și o petiție online pentru respectarea drepturilor medicilor care efectuează gărzi. Potrivit unui studiu realizat de federație, doctorii lucrează în medie 33 de ore fără pauză.Contractele individuale de muncă pentru gărzi suplimentare trebuie semnate până la 1 august, iar federația le recomandă tuturor medicilor din țară să nu semneze acest document, dacă nu obțin mai multe drepturi.Florin Chirculescu, vicepreședintele federației, a precizat la Digi24 că un medic are obligația de a face o gardă pe lună, restul gărzilor fiind ore suplimentare pentru care doctorii nu primesc niciun fel de sporuri, așa cum ar avea dreptul (sport de muncă suplimentară, spor de noapte, spor de urgență, spor de radiologie etc.). El a arătat că există o directivă europeană potrivit căreia timpul maxim de lucru al unui medic trebuie să fie de 24 de ore. Or, 75 la sută dintre medici lucrează 33 de ore în timpul gărzii, a arătat dr. Florin Chirculescu. În plus, atunci când sunt concedii sau personal insuficient, doctorii ajung să facă chiar opt-zece gărzi pe lună, susține Florin Chirculescu.„Pacienții suferă dacă medicii sunt mult prea obosiți!”, a avertizat el, potrivit Digi24.ro.Medicul a dat și un exemplu concret, pornind chiar de la cazul său. A calculat că la cei 56 de ani pe care îi are, cam șapte ani și jumătate au însemnat gărzi, aspect care nu va fi luat în calcul la pensie.În plus, asigurarea de malpraxis nu este valabilă pe durata timpului suplimentar de lucru, a subliniat dr. Chirculescu.Comunicatul Federației Solidaritatea Sanitară:„Refuzul medicilor de a efectua gărzile suplimentare poate conduce la blocarea sistemului sanitarAvând în vedere faptul că negocierile cu reprezentanți ai Ministerului Sănătății, purtate în data de 22.07.2016, au evidențiat riscul ca medicii care efectuează gărzile suplimentare să nu beneficieze de o serie de drepturi legale, iar rezultatele studiului realizat pe această temă au indicat situația dramatică în care se găsesc medicii care efectuează gărzi, Federația „Solidaritatea Sanitară” a recomandat tuturor medicilor care efectuează gărzi să nu semneze contractele individuale de muncă cu timp parțial pentru efectuarea gărzilor suplimentare (prevăzute de OUG nr. 20/2016) dacă nu le sunt menționate expres în aceste contracte următoarele drepturi:- Dreptul la un spor cuprins între 25% și 75% (25% este minim obligatoriu);- Dreptul la toate sporurile pentru condițiile de muncă aplicabile la locul de desfășurare a gărzilor și la sporul de noapte;- Dreptul la concediul de odihnă pentru CIM - urile aferente gărzilor suplimentare;- Dreptul de a nu lucra continuu mai mult de 24 de ore;- Dreptul de a avea liber după gardă cel puțin 24 de ore.Recomandarea a fost transmisă până în acest moment, via e-mail, la 12.000 de medici din spitalele publice. În condițiile în care medicii pun în practică această recomandare se poate ajunge la blocarea sistemului sanitar în privința activităților specifice gărzilor.Recomandarea face parte din PROTESTUL INTELIGENT lansat de Federația „Solidaritatea Sanitară”, acesta vizând apărarea drepturilor tuturor categoriile de salariați din sectorul public de Sănătate.