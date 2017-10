Medici nemţi vin la Constanţa să trateze malformaţii grave

1

laringoplastie

medicii nemti pot face si operatie de laringoplastie ,alungire de palat s-au palatoschizis?....logopezi pentru copiii cu palatoschizis unde ii putem gasii in constanta ?nu am gasit nici unul specializat pentru aceasta afectiune ...ar trebui fiinca sunt multi copii nascuti cu aceasta afectiune si logopezii la care am fost nu stiu sa lucreze cu acesti micuti