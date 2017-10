Medici din Spitalul Judeţean daţi afară pe întuneric

Ca la noi la nimeni

Medici din Spitalul Județean dați afară pe întuneric

Cadrele medicale de la laboratorul de analize al Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța au venit, ieri, pentru ultima dată, la muncă. S-au aflat în preaviz până pe 6 octombrie - dată vehiculată de conducerea spitalului, căci medicii au altă părere -, dar au continuat să vină la serviciu în speranța că Ministerul Sănătății va răspunde numeroaselor sesizări pe care le-au făcut și va spune că decizia de desființare a laboratorului este ilegală. De la minister nu a sosit niciun răspuns până acum; în schimb, reprezentanții spitalului au recurs, ieri dimineață, la o măsură extremă pentru a-i convinge că nu mai este nevoie de serviciile lor: au tăiat curentul în secția respectivă. Managerul SCJU Constanța, dr. Dan Căpățână, și-a anunțat intenția de a externaliza serviciul de laborator în toamna lui 2009, la câteva luni de la numirea în funcție; iar la începutul lui februarie 2010 a semnat contractul prin care concesiona dreptul de analizare a probelor prelevate de la pacienții internați către firma Synevo, căreia i-a fost pus la dispoziție și un spațiu în incinta spitalului. Angajații din cadrul laboratorului au contestat decizia conducerii și au trimis plângeri peste plângeri la Ministerul Sănătății, la Direcția de Sănătate Publică, la Ministerul Educației (având în vedere că în acest laborator se desfășoară și activitate didactică), cât și la DNA. S-a scurs aproape un an, răspunsurile primite au fost evazive, iar procesul de externalizare a continuat. Perioada de preaviz s-a încheiat săptămâna trecută În ultima perioadă, cadrele medicale au venit la muncă, așa cum făceau în fiecare dimineață, chiar dacă știau că nu vor avea nicio probă de analizat. Nu după ce, în cursul zilei de miercuri, 6 octombrie, conducerea spitalului a trimis următoarea circulară în întreg spitalul: „Vă reamintim că din data de 6.10.2010 toate analizele medicale se efectuează de către laboratorul Synevo. Nerespectarea prezentei constituie abatere disciplinară, iar persoanele depistate că trimit probe la fostul laborator al spitalului vor fi sancționate până la desfacerea contractului de muncă”. A fost invocată respectiva dată pentru că, potrivit conducerii spitalului, atunci a expirat perioada de preaviz a angajaților. „Ne-a dat (n.r. dr. Dan Căpățână) preaviz la toți din laborator, invocând «desființarea locului de muncă». Pe hotărârile de preaviz ne-au făcut, spun ei, un mic hatâr: în loc să venim câte patru ore pe zi până pe 20 octombrie, ne-au scris că trebuie să venim câte opt ore, până pe 6 octombrie, după care suntem liberi. Le-am făcut adresă însă, în numele întregului colectiv, în care am precizat că nu suntem de acord cu această formă și vrem să fim în preaviz până pe 20 octombrie. Nu ni s-a răspuns în niciun fel”, ne-a declarat dr. Victoria Braga, medicul-șef al laboratorului. Oamenii au continuat să vină la muncă și, chiar dacă răspunsurile oficiale din partea conducerii spitalului au lipsit, au existat diverse măsuri pentru a-i convinge să plece acasă. „Joi, 7 octombrie au venit să le predăm aparatura. Dar această aparatură este a Facultății de Medicină sau luată în comodat de la diverse firme, odată cu reactivii. În plus, încă aveam probe în lucru, nu puteam să o dăm. Tot de atunci, au început să pună lacăt la ușă. Noi în fiecare dimineață a trebuit să descuiem lacătul. Coșurile de gunoi sunt pline, pentru că ne-au luat femeile de serviciu. Le-au spus că dacă nu merg pe alte secții, rămân fără locurile de muncă. Acum sunt la nou-născuți. Așa se procedează cu o secție de spital? Suntem oameni care lucrăm aici de ani buni”, a exemplificat dr. Braga. Chiar și în aceste condiții, angajații erau deciși să vină la muncă până la 20 octombrie. „Au venit și câțiva medici de pe secții care mi-au spus că vor trimite probele tot aici, în ciuda circularei primite”, a adăugat medicul. Tăierea curentului i-a convins să plece acasă Ieri s-a derulat însă ultimul capitol al existenței laboratorului de analize al spitalului, căci reprezentanții spitalului au găsit metoda de a-i determina pe cei 29 de angajați să plece acasă: au tăiat curentul electric. Astfel, în jurul orei 10,30, doi electricieni s-au prezentat la biroul dr. Braga și au informat-o că au dispoziție de la managerul spitalului să scoată siguranțele. La împotrivirile medicilor au cedat inițial, dar au revenit după două ore și au tăiat alimentarea cu energie electrică. „Au scos toate siguranțele, astfel că nu mai avem curent. Primisem probe pentru analiză și am fost nevoiți să le trimitem înapoi. Mai grav este că toate frigiderele sunt pline cu reactivi, care se vor strica”, ne-a spus dr. Victoria Braga. Medicul a adăugat că atât ea, cât și colegii ei vor mai veni astăzi doar pentru a-și lua lucrurile personale. Pacienții nu vor avea de suferit din cauza închiderii laboratorului Dr. Dan Căpățână ne-a declarat că laboratorul ar fi trebuit să fie închis de săptămâna trecută, pentru că a fost deschisă deja unitatea aparținând Synevo. Pacienții nu vor avea de suferit în urma închiderii laboratorului și preluării serviciului de către Synevo. „Analizele vor fi în continuare decontate de spital. În schimb, vom avea noi un instrument de control ale circuitului analizelor; adică vom putea verifica fiecare medic ce analiză a solicitat, ce a prescris, aspecte ce nu puteau fi verificate până acum”, a afirmat medicul „Spitalul Județean a fost o vacă de muls” În laboratorul de analize lucrau 31 de oameni, dintre care doar doi au fost preluați de Synevo. Restul, respectiv 8 medici, 3 chimiști și 18 asistente medicale, au refuzat să-și continue activitatea în cadrul noului laborator. Dr. Victoria Braga a susținut că refuzul s-a datorat salariului mic oferit de acest laborator. „Ar fi avut aceleași salarii, plus tichete de masă. Au refuzat pentru că toți au laboratoare și preferă să lucreze acolo decât în spital. Nu mai pot să vină doar până la 12,00 la spital, apoi să-și vadă de treburile lor. Pentru ei Spitalul Județean a fost o vacă de muls”, a afirmat, la rândul lui, dr. Căpățână. „Pot să vină să-și ia aparatura” Laboratorul de analize al spitalului era utilizat și pentru desfășurarea activității didactice a Facultății de Medicină - pentru studenții aflați în practică și pentru rezidenții care se pregătesc să devină medici de laborator. Dr. Petru Bordei, decanul facultății, ne-a spus că a primit o adresă de la conducerea spitalului prin care a fost înștiințat că trebuie să caute alte laboratoare unde să-și desfășoare activitatea cei 34 de medici rezidenți care lucrau în această unitate. Vor fi purtate discuții cu cei de la Spitalul de Boli Infecțioase, TBC și CFR Constanța. Cât despre aparatura medicală achiziționată de facultate, aflată în laboratorului încuiat, dr. Căpățână a afirmat: „Să vină să și-o ia. Atât cei de la facultate, cât și firmele care au dat echipamente medicale în comodat”.