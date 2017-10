Medicamentele trebuie consumate responsabil

Campania "Despre sănătate, cu responsabilitate" de educare a românilor despre consumul informat și responsabil de medicamente fără prescripție medicală, de suplimente alimentare și de dispozitive medicale pentru îngrijire personală a fost lansată luni în cadrul unei dezbateri la care au participat reprezentanți ai autorităților și profesioniști din domeniul sănătății, precum și ai industriei farmaceutice. Campania — inițiată de Asociația Română a Producătorilor de medicamente fără prescripție, suplimente alimentare și dispozitive medicale (RASCI) — își propune să contribuie la îmbunătățirea educației pentru sănătate a consumatorilor și pacienților români, pentru ca aceștia să poată lua decizii informate privind modul în care își gestionează propria sănătate.Potrivit organizatorilor, lansarea campaniei are loc în contextul în care, pe de o parte, publicul are acces la informații incomplete, incorecte sau înșelătoare despre medicamentele fără prescripție medicală, suplimente alimentare și dispozitive medicale pentru îngrijire personală iar, pe de altă parte, legislația curentă cu privire la comunicarea acestor produselor lasă loc de interpretări, un astfel de demers educațional fiind absolut necesar pentru a îmbunătăți educația pentru sănătate.Inițiată de RASCI, campania se desfășoară cu sprijinul Ministerului Sănătății, Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale (ANMDM), Societății Naționale de Medicina Familiei (SNMF), Colegiului Farmaciștilor din România (CFR) și al Consiliului Român pentru Publicitate (RAC).Președintele Comisiei de sănătate din Senat, Laszlo Attila, a spus că în România există probleme cu automedicația."Avem probleme cu automedicația și cred că spargem toate statisticile europene în acest sens", a afirmat Laszlo Attila.El a mai spus că ar trebui corelate și corectate o serie de lucruri, unul dintre acestea fiind chiar partea de comunicare.Avocatul Colegiului Medicilor din România, Liviu Fătu, a afirmat că mulți oameni ajung la medic în stadiul terminal de boală, după ce au consumat timp îndelungat medicamente fără prescripție sau suplimente alimentare crezând că acestea îi vindecă.La rândul său, președintele SNMF, Rodica Tănăsescu, a susținut că pacientul trebuie să aibă toate indicațiile atunci când cumpără un medicament fără prescripție medicală."OTC-ul (n.r. medicament fără prescripție medicală) își are locul strict în farmacie", a subliniat medicul, precizând că suplimentul alimentar și OTC-ul trebuie luate după prescripția medicului.În opinia sa, un mesaj responsabil ar trebui să înceapă cu " Întâi mergi la medic!".Secretarul de stat în Ministerul Sănătății Corin Pop a afirmat că trebuie asigurată o informare cât mai corectă, astfel încât pacientul să ia o decizie în deplină cunoștință de cauză, responsabilă, cu privire la propria sănătate.Campania lansată luni se adresează publicului general, profesioniștilor din domeniul sănătății, autorităților și instituțiilor statului.Sursa: Agerpres