Medicamentele pe bază de DICLOFENAC, în vizorul UE!

Ştire online publicată Marţi, 06 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Agenția Europeană a Medicamentului a demarat o analiză a produselor ce conțin diclofenac, în vederea evaluării riscului cardiovascular, precum infarctul miocardic și accidentul vascular cerebral, ultimele date apărute oferind dovezi suplimentare privind riscul cunoscut al acestor medicamente.Diclofenacul este un antiinflamator utilizat pe scară largă, utilizat pentru tratamentul durerii și inflamației.Recent, în cadrul unei analize a studiilor științifice, Comitetul științific pentru Medicamente de Uz Uman (Committee for Human Medicinal Products for Human Use - CHMP) al Agenției Europene a Medicamentului a evaluat ultimele date asupra riscului de reacții adverse cardiovasculare (precum infarctul miocardic si accidentul vascular cerebral) ale produselor farmaceutice care conțin diclofenac, informează Mediafax.Comitetul a ajuns la concluzia că ultimele date apărute oferă dovezi suplimentare privind riscul cunoscut al acestor medicamente. În general, pentru diclofenac, studiile indică în mod consecvent un risc ușor crescut comparativ cu alte antiinflamatoare.