Medicamentele compensate, aprobate până la finele anului

Pana pe 31 decembrie, o lista noua de medicamente compensate va fi aprobata, a spus Eugen Nicolaescu (foto), ministrul Sanatatii, in cadrul unei conferinte. "Ne-am asumat ca pana la 31 decembrie, o lista noua de medicamente va fi aprobata si va intra dupa aceea in functiune. (...) Am convenit ca in jurul datei de 15 noiembrie sa punem pe site-ul Ministerului Sanatatii propunerea de lista noua pe care dorim sa o aprobam", a spus ministrul.