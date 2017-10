Medicamente vitale pentru bolnavii de cancer lipsesc din farmaciile româneşti

Medicamente vitale pentru bolnavii de cancer lipsesc din farmaciile românești

Medicii susțin că din gama de medicamente oncologice existente în lume lipsesc, în România, peste 40 de produse în total. Societatea Națională de Oncologie trage un semnal de alarmă cu privire la lipsa unor medicamente pentru bolnavii de cancer care figu-rează în ghidurile Ministerului Sănătății și care ar trebui să se găsească în farmacii. „Autoritățile o scaldă. Sunt citostatice, sunt bani, dar anu-mite citostatice necesare și obligatorii în respectarea ghidurilor MS nu mai sunt. Unele medicamente nu se mai găsesc nici în CANAMED. Am 56 de citostatice în țară, merg pe linia întâi, dar sunt pacienți care nu mai răspund la linia întâi și trebuie să trec la linia a doua, dar aici nu am medicamente. Ce fac? Ieri a venit la mine o pacientă. Are 28 de ani și doi copii acasă. Trebuie să îi dau un medicament. Nu se găsește. Să cumpere este prea scump pentru ea. Ce fac? Cel mai grav este că lipsește medicamentul numit dacarbazină. Trebuie să facem ceva pentru acești bolnavi. Eu când mă trezesc dimineața, după o viață în care am tratat bolnavi de cancer, când mă uit în oglindă, mă rog la Dumnezeu să nu fiu eu mâine ceea ce sunt bolnavii mei astăzi, pentru că nu știu cum aș reacționa”, a precizat președintele SNO, profesor doctor Florin Bădulescu.