Medicamente INTERZISE în alte ţări, NUMAI BUNE în ROMÂNIA!

Medicamente INTERZISE în alte țări, NUMAI BUNE în ROMÂNIA!

Din cauza efectelor secundare grave, o serie de medicamente au fost retrase de pe piață in unele tari. Cu toate acestea ele continua sa fie comercializate in Romania, potrivit secretele.com.Piata algocalminului din Romania este estimata la peste 11 milioane de euro anual. Pretul mic l-a transformat in calmantul nr. 1 pentru romani. Un adevarat „medicament al saracului”, spun medicii.Din aceasta piata, au reusit sa prinda felii importante multe companii farmaceutice care produc algocalmin, dar sub o alta denumire. Agentia Europeana de Evaluare a Produselor Medicale, de recomandarile careia suntem obligati sa tinem cont, nu a restrictionat folosirea algocalminului.Cu toate acestea, majoritatea tarilor europene l-au interzis de mai multi ani. Studiile au demostrat ca, metamizolul din algocalmin poate provoca o boala fatala, numita agranulocitoza, o boala mortala care debuteaza ca o infectie supra-acuta. Boala distruge celulele din maduva osoasa, altfel spus, tratarea durerilor de cap cu algocalmin duce la distrugerea sangelui, scrie site-ul caplimpede.ro.