Medicamente de sute de mii de dolari, pentru bolnavii de HIV şi hepatită din Constanţa

Medicamente de sute de mii de dolari, pentru bolnavii de HIV și hepatită din Constanța

Pentru cei infectați HIV/SIDA, viața este o luptă continuă cu boala. Iar dacă se îmbolnăvesc și de o altă infecție cronică, cum ar fi virusul hepatitic C (astfel de cazuri sunt destul de frecvente, având în vedere că sistemul lor imunitar este slăbit), mulți se resemnează. „Tratamentul pentru hepatita C este extrem de costisitor, iar până acum, în România, persoanele cu co-infecție HIV/HCV nu au avut acces la el. Medicamentele costă în jur de 500 de dolari pe săptămână, iar întregul tratament durează un an. Cei care doresc să aibă parte de tratament prin sistemul de stat intră pe o listă de așteptare foarte lungă și trebuie să aștepte ani de zile. Dar pacienții cu HIV nu au timp să aștepte!”, a arătat Georgiana Anghel, purtător de cuvânt al Fundației Baylor Marea Neagră.Fundația vine în sprijinul acestor persoane și, cu sprijinul unei mari companii farmaceutice, le pune la dispoziție medicamente de aproape 400.000 de dolari. „Primii pacienți eligibili pentru tratament sunt aleși după un proces medical și psihologic foarte minuțios dintre pacienții Centrului de Excelență Baylor. Până în prezent au fost selectați opt pacienți, care vor urma tratamentul la Spitalul de Boli Infecțioase, cu care avem un parteneriat”, a adăugat reprezentanta fundației.Magda este o studentă de 22 de ani care se numără printre cei opt pacienți. A descoperit că este infectată HIV când a rămas însărcinată și de atunci viața ei s-a schimbat complet. „Eram fericită că voi avea un copil și împreună cu prietenul meu am început să fac testele obligatorii. Când am aflat că sunt bolnavă, parcă s-a prăbușit cerul pe mine. Prietenul m-a părăsit, deși a zis inițial că mă susține”, își amintește tânăra. După alte teste, a aflat că este infectată și cu hepatita C. „Eram complet dezarmată. Nu înțelegeam de ce aceste lucruri mi se întâmplă mie. Acum sper că beneficiind de acest tratament voi avea o viață mai bună”, a completat studenta.