Medicament revoluţionar pentru tratarea sindromului Down

Medicament revoluționar pentru tratarea sindromului Down

Ştire online publicată Vineri, 27 Noiembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Medicii spun că un nou medicament, care oferă speranțe copiilor diagnosticați cu sindromul Down, ar putea apărea pe piață. Administrat copiilor, ar putea îmbunătăți notele de la școală ale micuților. De asemenea, ar putea preveni sau încetini procesul de demență, în cazul adulților. Medicamentul se numește Dro-xidopa și este folosit în Orientul Îndepărtat în tratarea persoanelor care au o presiune a sângelui ridicată, fiind testat în prezent și pentru tulburările de atenție. Specialiștii spun că este nevoie de mult mai multe cercetări pentru a fi siguri că medicamentul poate fi considerat un tratament pentru sindromul Down. Experții sunt optimiști, deși cercetările sunt la stadiul incipient, se precizează pe dailymail.co.uk. Sindromul Down determină retard mintal și poate cauza afecțiuni ale inimii, auzului, văzului și chiar tulburări digestive. Sindromul reprezintă o afecțiune cromozomială, prezentă la copil încă din momentul nașterii și este cauzată de prezența unui cromozom 21, suplimentar.