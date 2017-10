Mătreaţa este transmisibilă

Mătreața este transmisibilă

Ştire online publicată Vineri, 03 Iulie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Medicii dermatologi avertizează că o igienă neadecvată a pielii capului duce la apariția eczemei seboreice, boală care seamănă cu mătreața, numai că aceasta apare sub formă de scoame. „Această boală apare fără niciun fel de manifestare. Pielea capului nu se înroșește, nu apar mâncărimi și nici inflamații. Netratată în fazele incipiente, aceasta se agravează, iar abia atunci apar semnele spuse mai sus”, explică conf. dr. Sorin Țiplică. Tratamentul în faze incipiente este unul simplu, deoarece constă doar în spălarea de cel mult două ori pe săptămână cu șampoane speciale pentru reglarea sebumului, tratament care durează șase săptămâni. „Pacientul în această perioadă trebuie să evite să consume alcool și să fumeze, pentru că acestea sunt obiceiuri care favorizează apariția mătreții”, adaugă dermatologul Țiplică. De asemenea, specialistul precizează că, pe tot parcursul tratamentului, pacientul nu trebuie să folosească alte produse de curățat părul, deoarece acestea duc la agravarea bolii. „Această afecțiune are diferite stadii, iar fiecare stadiu este tratat diferit”, explică conf. dr. Sorin Țiplică. Suplimentele nutritive bazate pe zinc și seleniu sunt recomandate tratării mătreții, deoarece acestea scad secreția de sebum. Medicul spune că eczema seboreică, cunoscută și sub denumirea de dermatită seboreică, se poate transmite de la o persoană la alta dacă sunt împrumutate prosoapele sau pieptănul. „Igiena defectuoasă este principalul factor care duce la apariția acestei boli. Stresul psihic, fumatul, alte boli ale pielii (eczema deshidrozică și eczema steatozică) și tulburările hormonale joacă și ele un rol important în apariția acestei afecțiuni”, spune doctorul dermatolog Sorin Țiplică. Din punct de vedere medical, există două forme de mătreață: uscată și grasă. Cea uscată apare îndeosebi iarna și este mai frecvent întâlnită. Se caracterizează prin scuame mici, care se desprind ușor și sunt inestetice.