„Maternitatea din Constanţa întâmpină mari dificultăţi în îngrijirea bebeluşilor“

Niciun copil nu trebuie să moară. Totuși, la noi în țară, anual, mor 1.900 de copii mai mici de un an. În România mor, în primele luni de viață, de două ori mai mulți copii față de media europeană. Anul trecut, la fiecare cinci ore, în țara noastră, a murit un copil care nu împlinise încă un an. Prematuritatea și complicațiile pe care aceasta le induce reduc drastic speranța de viață a celor aproximativ 20.000 de copii, care se nasc anual înainte de termen.Începând de astăzi putem fiecare dintre noi să salvăm viața unui micuț. Organizația „Salvați copiii” a lansat, ieri, la Constanța, campania „Bun venit pe lume!”, derulată în cadrul proiectului „Fiecare copil contează!”. Mesajul campaniei este „Ai putea să-i spui bun venit pe lume!”. Campania are ca scop strângerea de fonduri pentru dotarea cu echipamente medicale performante a maternităților și secțiilor de neonatologie din 15 orașe, printre care și cele din Spitalul Clinic Județean din Constanța.„Bun venit pe lume!”Evenimentul de strângere de fonduri se va derula în City Park Mall Constanța, la parter, în zilele de sâmbătă și duminică, 8 - 9 decembrie 2012, între orele 10,00 și 21,00. Vot fi expuse aproximativ 300 de body-uri de nou-născuți, reprezentând o parte din numărul copiilor mai mici de un an care au murit în 2011 în România. Timp de două zile, pe 8 și 9 decembrie, pentru o donație de 50 de lei realizată de unul sau mai mulți donatori, un body va fi înlăturat de pe suport. „Prin acest mecanism al campaniei ne dorim să arătăm rezultatul direct al donației și să demonstrăm că orice implicare ajută la salvarea vieții unui copil. La sfârșitul campaniei, body-urile vor fi curățate și donate Secției de Neonatologie a Spitalului Județean Constanța. De asemenea, fondurile strânse în urma campaniei vor fi folosite pentru achiziționarea de echipamente medicale pentru dotarea Secției de Neonatologie a Spitalului Județean Constanța”, a explicat Carmen Faliboga, președintele filiale Constanța a Organizației „Salvați Copiii”. Pentru a face campania cât mai vizibilă și atractivă vor exista și două ateliere, susținute de voluntarii „Salvați Copiii”: unul de personalizare a body-urilor donate și unul creativ, pentru copii, intitulat „Atelierul lui Moș Crăciun”. De asemenea, trupa de teatru „Suflețel” și copii talentați de la Palatul Copiilor Constanța și elevi ai Școlii populare de Artă Constanța vor susține un spectacol caritabil. Puteți susține cauza și spune „Bun venit pe lume unui copil!” și donând 2 euro prin sms la 8864 sau pe www.salvaticopiii.ro, până pe data de 31 decembrie 2012.Dificultăți mari la Secția de Neonatologie a Spitalului Județean Constanța„«Bun venit pe lume!» este o campanie care te face să te gândești că moartea unui bebeluș nu este o statistică. Dorim să atragem atenția societății din România asupra acestor tragedii și să demonstrăm că donațiile pot avea atât un rezultat direct, dar și unul pe termen lung, concretizat în numărul de vieți de copii salvate. Astfel, ne puteți ajuta să fim împreună mai mulți și mai buni”, a mai spus Carmen Faliboga. Donațiile organizației „Salvați Copiii” sunt mai mult decât binevenite pentru Spitalul Județean Constanța. În prezent, Secția de Neonatologie este foarte aglomerată și se confruntă cu numeroase dificultăți. „Maternitatea din Constanța întâmpină mari dificultăți în îngrijirea bebelușilor. Suntem copleșiți de numărul mare de copii care trebuie îngrijiți. Față de anul trecut, numărul bebelușilor care necesită îngrijiri medicale în secția noastră a crescut de la 11 la sută la 22 la sută, practic s-a dublat. Este vorba despre copii născuți prematur și o încărcătură deosebită în ce privește îngrijirea lor. Avem nevoie de mai multe echipamente, cum ar fi incubatoare, ventilatoare ori echipamente de monitorizare a funcțiilor vitale a nou-născuților, echipamente de menținere a igienei personalului”, a precizat dr. Livia Frățiman, șeful Secției de Neonatologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța.