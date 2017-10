Maternitate din Constanţa, certificată de UNICEF

Maternitate din Constanța, certificată de UNICEF

La sfârșitul lunii ianuarie, maternitatea Isis din municipiul Constanța a fost desemnată de UNICEF ca fiind „Spital Prieten al Copilului”. La nivel mondial, există 19.000 de spitale care dețin această distincție, dintre care 300 în Europa. Din totalul unităților sanitare apreciate de UNICEF, 25 sunt maternități din România. „Suntem onorați că am primit această desemnare. Simțim că ne reprezintă și că am realizat acest lucru fără a se simți încorsetați de regulile impuse ale unui program stabilit la nivel mondial. Este conduita pe care am ales să o adoptăm în maternitatea noastră, pe deplin informați, ca fiind benefică pentru mamă, copil și familie”, a afirmat dr. Mohamed Zaher, managerul unității.