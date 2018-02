Măsuri pentru menținerea drepturilor și indemnizațiilor asiguraților în sistemul public de sănătate

Guvernul a aprobat o ordonanță de urgență inițiată de Ministerul Sănătății care include măsuri pentru menținerea drepturilor și indemnizațiilor asiguraților în sistemul public de sănătate.Astfel, persoanele care beneficiază de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obișnuite sau de accidente în afara muncii, pentru sarcină și lăuzie, pentru îngrijirea copilului bolnav, precum și pentru risc maternal, vor beneficia de aceleași drepturi și de același nivel al indemnizației aflată în plată până la 1 ianuarie 2018.Măsurile sunt tranzitorii și se aplică până la 1 octombrie 2018 pentru persoanele care beneficiază sau urmează să intre în concediu medical pentru sarcină și lăuzie, pentru îngrijirea copilului bolnav și pentru risc maternal, respectiv până la 1 iulie 2018 pentru celelalte categorii de persoane asigurate care se află în concediu medical sau care urmează să intre în concediu medical în această perioadă.Practic, în cazul în care transferul sarcinii fiscale duce la diminuarea indemnizației, se plafonează contribuțiile de asigurări sociale datorate, astfel încât, să se mențină indemnizațiile la nivelul aflat în plată înainte de 1 ianuarie 2018. În cazul persoanelor care au primit indemnizații diminuate până la aplicarea măsurilor adoptate astăzi, angajatorul/plătitorul efectuează regularizarea sumelor prin depunerea declarației rectificative și plătește diferențele de indemnizații persoanelor în drept până la 31 martie 2018.Totodată, potrivit ordonanței de urgență, în primul semestru al anului 2018 se va menține reglementarea care s-a aplicat până la sfârșitul anului trecut, anume că stagiul minim de asigurare pentru a beneficia de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate este de o lună realizată în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical. Începand cu data de 1 iulie 2018, stagiul minim de asigurare pentru acordarea concediilor și indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate este de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.Excepție vor face în continuare indemnizațiile aferente concediilor medicale acordate pentru afecțiunile grave (neoplazii, HIV-SIDA, urgente medico-chirurgicale, boli infecto-contagioase din grupa A, risc maternal) pentru care persoanele asigurate beneficiază de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate fără sa fie necesar stagiul de cotizare.De asemenea, actul normativ aprobat astazi prelungește perioada de acordare a tratamentului in strainatate, in unitati sanitare de stat sau private, pana la finalul anului 2020, pentru persoanele a caror stare de sanatate a fost afectata in urma tragicului eveniment produs in data de 30 octombrie 2015 in Clubul Colectiv din Bucuresti. În prezent, mai au nevoie de îngrijiri medicale 23 de persoane.În vederea îmbunătățirii serviciilor de asistența medicală desfășurată în unitățile de învățământ, ordonanta de urgenta reglementează modul in care autoritățile administrației publice locale pot participa la finanțarea acestora cu sume alocate din bugetul local pentru plata cheltuielilor de personal.Alte reglementari din actul normativ au rolul de a clarifica si a debirocratiza modul de prescriere si obtinere a tratamentelor si dispozitivelor medicale necesare asiguratilor, inclusiv persoanele cu handicap.Totodată, ordonanța de urgență aprobată astazi prevede ca, până la finalul anului 2018 va fi implementat sistemul informatic de telemedicină rurală și sistemul informatic de telemedicină al apărării, care va face parte din sistemul informatic și informațional din sănătate. Acest proiect de utilitate publica de interes national va fi implementat etapizat de către Ministerul Sănătății și Ministerul Apărării Naționale.Sistemul informatic și informațional din sănătate va cuprinde raportarile și bazele de date în domeniul sanitar gestionat de autoritățile, instituțiile publice și furnizorii care acordă servicii în cadrul sistemului de sănătate.Sistemul informatic de telemedicină rurală va permite acordarea serviciilor medicale la distanță, prin folosirea tehnologiei informației și sistemelor de comunicații moderne, între cabinetele medicilor de familie din mediul rural și medicii specialiști din spitalele județene/ instituțiile sanitare, în timp ce sistemul informatic de telemedicină al apărării va face posibila acordarea serviciilor medicale la distanță prin folosirea tehnologiei informației și sistemelor de comunicații moderne între structuri de medicină operațională, structuri medicale din cadrul unităților militare și unităților sanitare din rețeaua sanitară proprie a Ministerului Apărării Naționale.