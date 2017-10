Masajul pediatric, un nou serviciu medical la Euromaterna

Știm cu toții că principala grijă a unui părinte este de a avea un copil sănătos și fericit. De aceea, Euromaterna vă pune la dispoziție un nou serviciu medical: masajul pediatric, o tehnică de lucru manuală, dozată asupra țesuturilor, orientată spre păstrarea sănătății, precum și o tehnică folosită în tratamentul complex al maladiilor.Masajul pediatric i se reco-mandă oricărui copil sănătos încă de la naștere pentru relaxare și mărirea masei corporale, dar și copiilor născuți prematur, până la 35 de săptămâni.„Masajul se realizează încă de la maternitate și îi ajută pe nou-născuți să se recupereze mai rapid, să-și dezvolte toate funcțiile organismului și să adauge masă corpo-rală. Acestea nu sunt singurele beneficii pe care masajul pediatric le are asupra copiilor născuți prematur: bebelușii se vor putea dezvolta mai bine pe plan emoțional, își vor întări sistemul imunitar, li se vor ameliora colicile, vor petrece mai puțin timp în spital, vor fi ajutați în recu-perarea și dezvoltarea abilităților și vor avea un nivel de stres mai scăzut.Pe lângă avantajele enume-rate mai sus, masajul pediatric mai este folosit și pentru tratarea hipotrofiei de grad I și II, a ra-hitismului de grad I și II, a paraliziei cerebrale infantile și de asemenea, a patologiei aparatului locomotor (scolioză, picior plat, în urma intervențiilor chirurgicale sau după fracturi)”, ex-plică specialiștii Euromaterna.Deși acest tip de masaj are o serie de recomandări medicale, fiind un serviciu medical mo-dern, de care nou-născuții pot beneficia și la Constanța, medicii susțin că acesta are și o serie de contraindicații, și anume: Hipotrofie de grad III Hipohipertensiune arterială Rahitism sever de grad III Stare febrilă de la 37,2 grade C Vicii congenitale de șold Tuberculoză Tulburări de coagulare a sângelui Toate tipurile de afecțiuni acute Tulburări psihice și neurologice Infecții virale Cancer Afecțiuni cutanate Dermatită.Masajul pediatric la Euromaterna se realizează de către profesioniști specializați, la copii cu vârste cuprinse între 0 - 12 ani, iar tariful unei ședințe este 40 de lei. Pentru programări, aveți la dispoziție numărul de telefon 0241.60.55.55.