Marş dedicat constănţencelor bolnave de cancer la sân

Marș dedicat constănțencelor bolnave de cancer la sân

Sâmbătă, 3 octombrie, de la ora 17.00, în Piața Ovidius (Biblioteca Colorată), va fi organizat un marș dedicat femeilor diagnosticate cu cancer la sân. Organizatorii evenimentului, reprezentanții Kool Media, le invită pe constănțence să se îmbrace în roz și să poarte o bustieră roz peste haine, pentru a susține femeile bolnave. Marșul are ca scop și conștientizarea fe-meilor pentru a avea mai multă grijă de sănătatea lor. Statisticile arată că viețile a peste 4.000 de femei sunt răpite, în fiecare an, de cancerul mamar. Mortalitatea ar putea fi redusă considerabil însă, dacă ar exista programe de screening mult mai bine dezvoltate, spun specialiștii. „În România, mortalitatea rămâne în continuare în creștere. Sunt în jur de 6.000 de cazuri de cancer mamar nou apărute pe an și în jur de 4.000 de femei care mor de cancer mamar anual. Nu toate aceste 6.000 de cazuri sunt tratate chirurgical, unele dintre ele sunt prea avansate pentru a fi tratate chirurgical”, a declarat șeful secției de chirurgie a Institutului Oncologic București, dr. Alexandru Blidaru. Principalii factori care produc boala sunt vârsta, obezitatea, tratamentele îndelungate, anticoncepționalele sau fumatul, dar și factorul genetic. Medicii susțin că, deși la ora actuală sunt utilizate ecografia și mamografia pentru depistarea cancerului mamar, ar fi nevoie de investigații mult mai amănunțite ce ar putea depista boala în stadii incipiente, cum sunt computer tomograful, dar un astfel de program lipsește, pentru moment, din sistem.