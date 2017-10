Markerii genetici favorizează îngrăşarea

Markerii genetici favorizează îngrășarea

Miercuri, 26 Septembrie 2012

Prezența markerilor genetici în moleculele de ADN contribuie la acumularea de kilograme în plus, se arată într-un nou studiu publicat în „The New England Journal of Medicine”.Participanților li s-au analizat genoamele pentru identificarea a 32 de markeri genetici legați de obezitate. În funcție de numărul și tipul markerilor genetici, fiecare a primit un rezultat care a evidențiat predispoziția genetică la obezitate. În urma studiului, s-a descoperit că legătura dintre genetică și obezitate are efecte mai mari în cazul consumatorilor de băuturi îndulcite artificial, informează Mediafax. Același studiu relevă și faptul că markerii genetici sunt responsabili pentru faptul că unele persoane care consumă băuturi carbogazoase îndulcite artificial se pot îngrășa mai mult decât altele. Băuturile îndulcite contribuie la obezitate pentru că au un nivel ridicat de calorii, cu toate acestea nu satisfac apetitul, condiție în care oamenii compensează prin a ingera o cantitate mare de hrană. (A.R.)