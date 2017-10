Reabilitarea adusă de nutriționiști:

Margarina are grăsimi benefice pentru sănătate

Premisa potrivit căreia grăsimile trebuie eliminate din alimentație pentru menținerea stării de sănătate este eronată, atrag atenția nutriționiștii. Esențială este însă alegerea tipului și cantității potrivite de lipide. Oamenii au o concepție eronată asupra grăsimilor alimentare, a afirmat dr. Doina Catrinoiu, șefa Compartimentului de Diabet, Boli de Nutriție și Metabolism din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța. „Studiile internaționale au arătat că 59% dintre consumatori cred că grăsimile nu fac parte dintr-o dietă sănătoasă, iar 38% dintre ei susțin că evită alimentele cu grăsimi. Aceste două percepții sunt eronate, ignorând rolul esențial pe care îl au lipidele în dezvoltarea și buna funcționare a organismului uman”, a specificat medicul nutriționist. O alimentație corectă trebuie să conțină aproximativ 55% glucide - luate din fructe, miere sau din făină, cereale -, 15% proteine - se găsesc în ouă, lactate, leguminoase, carne, pește - și 30% grăsimi sau lipide. Potrivit nutriționistului, grăsimile îmbunătățesc gustul alimentelor, dar sunt și o sursă importantă de energie. Grăsimile furnizează acizii grași esențiali, pe care organismul nu îi poate sintetiza, dar de care are nevoie; totodată, grăsimile ajută la asimilarea vitaminelor A, D, E și K. Importantă este, a subliniat dr. Catrinoiu, alegerea grăsimilor potrivite sănătății. Medicul a arătat că populația consumă într-o cantitate mare grăsimi saturate, numite „grăsimi rele”, în loc să le prefere pe cele nesaturate, numite „grăsimi bune”. Grăsimile rele favorizează bolile de inimă Grăsimile rele sunt preponderent de origine animală, iar dacă sunt consumate în exces duc la creșterea colesterolului în sânge și măresc riscul apariției bolilor cardiovasculare. Acest tip de grăsimi este întâlnit în alimente sub formă solidă, precum slănina, seul sau untul. Cantități însemnate de lipide saturate mai conțin carnea grasă, brânzeturile grase și produsele lactate. Nutriționistul a arătat că astfel de grăsimi nu trebuie să depășească 10% din aportul zilnic nutritiv. Dăunătoare sănătății sunt și grăsimile numite „trans“, obținute industrial prin hidrogenarea parțială a grăsimilor vegetale. Ele se regăsesc în produsele de patiserie, snacks-uri, mâncarea de tip fast-food, prăjeli etc. „Consumul de grăsimi saturate trebuie redus”, a subliniat dr. Doina Catrinoiu. Grăsimile din uleiuri vegetale și margarină, de ajutor organismului În schimb, ele trebuie înlocuite cu produsele bogate în grăsimi bune. Denumirea desemnează lipidele care au un efect benefic asupra sănătății. „Grăsimile nesa-turate oferă protecție împotriva bolilor cardiovasculare și ar trebui consumate minim 2 grame de astfel de lipide în dieta zilnică. De asemenea, în cazul femeilor însărcinate sunt indicate, căci contribuie la dezvoltarea fătului. De altfel, grăsimi bune se găsesc și în laptele matern”, a explicat medicul nutriționist. Grăsimile bune conțin o cantitate mare de acizi grași și se găsesc în produsele cu o consistență moale sau lichidă, chiar și la temperaturi scăzute, după ce sunt ținute la frigider. Ele se regăsesc în diverse uleiuri vegetale, precum cel de măsline, de rapiță, de in, de floarea soarelui, de porumb, dar și în maioneze, nuci, alune, fistic și peștele gras. Totodată, grăsimi benefice organismului se află și în margarină. „Se poate spune că margarina, proscrisă cu mulți ani în urmă, a fost reabilitată”, a afirmat medicul nutriționist. În esență, margarina este preparată din trei ingrediente: un amestec de uleiuri vegetale, o cantitate mică de grăsime vegetală, respectiv cea de palmier, și apă. O felie de pâine cu margarină, consumată zilnic, poate furniza, astfel, o cantitate importantă de grăsimi bune și de vitamine A, D și E.