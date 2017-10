Mare atenţie la frig! Hipotermia poate duce la deces

Mare atenție la frig! Hipotermia poate duce la deces

Hipotermia reprezintă scăderea sub limitele normale a temperaturii corpului. Aceasta se poate datora expunerii prelungite a corpului la temperaturi scăzute, deci oricine stă în frig poate dezvolta hipotermie.Altfel spus, hipotermia apare atunci când organismul pierde căldură mai repede decât este capabil să o producă. Până acum, la Spitalul Clinic Județean de Urgență nu a ajuns decât un singur pacient cu hipotermie, dar medicii se așteaptă ca numărul persoanelor afectate de ger să tot crească."Hipotermia poate duce la moarte, dacă pacientul nu este descoperit în timp util și pierde temperatura corpului. De la 35,3-35,5 grade încep să apară problemele. Este clar că organismul are sistemul său de apărare, pentru a hrăni organele vitale. Oricum, oamenii trebuie să știe că primele care suferă sunt extremitățile: mâinile, picioarele și extremitatea cefalică. Dacă temperatura corpului continuă să scadă, sângele nu mai circulă și se poate ajunge chiar la ischemie acută. Mai mult decât atât, de aici, apar o mulțime de complicații, iar leziunile sunt ireversibile și se poate ajunge chiar la amputații. Totodată, apar și tulburări respiratorii, iar mâinile se pot usca exact ca o creangă de copac", a declarat pentru "Cuget Liber”, medicul șef de pe Terapie Intensivă, dr. Victoria Bădărău.Pentru evitarea oricărui tip de probleme, populația este sfătuită să stea în casă și mai ales persoanele vârstnice, cardiacii, cei care au deficiențe de mers. În cazul în care o persoană trebuie să ajungă neapărat undeva, este recomandat să poarte haine cât mai groase, mai ales din bumbac sau lână, mănuși, ghete."În plus, mâinile trebuie date neapărat cu o cremă, la fel și fața. În orice caz, nimeni nu trebuie să stea mai mult de 15-20 de minute în gerul de afară și dacă cineva simte furnicături sau amorțeli trebuie să se prezinte imediat la spital”, a precizat specialistul.