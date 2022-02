Mare atenţie! Cu hipotermia la copii nu este de joacă!

Cert este că hipotermia poate apărea la orice vârstă şi în orice anotimp al anului. Totuși, bebeluşii şi copiii mici sunt mult mai susceptibili la hipotermie deoarece corpul lor se află încă în dezvoltare. Aşadar, mecanismele de reglare a temperaturii corporale nu sunt încă dezvoltate pe deplin în cazul acestora. Cele mai frecvente cauze ale hipotermiei la copii şi bebeluşi sunt: protecţia inadecvată împotriva temperaturilor scăzute, purtarea de haine umede prea mult timp în medii reci sau atunci când bate vântul rece. „De asemenea, sunt situaţii în care, atunci când copiii au febră, părinţii încearcă să le scadă temperatura expunându-i la temperaturi reci (comprese reci, băi cu apă la temperaturi scăzute, ventilatoare etc.). Mare grijă cu aşa ceva, pentru că acest lucru poate duce la un şoc de termoreglare din cauza schimbării bruşte a temperaturii. Pe de altă parte, hipotermia la copii poate fi consecinţa unei protecţii inadecvate împotriva temperaturilor scăzute. Prin urmare, este important să cunoaşteţi simptomele acesteia. De exemplu, copiii şi sugarii tremură sau au frisoane. De asemenea, pielea lor poate deveni rece şi palidă, iar în cazul multor bebeluşi pielea rămâne roz, în timp ce respiraţia şi pulsul încetinesc”, a subliniat medicul. În plus, reflexele acestora nu funcţionează în mod corespunzător. Totodată, puteţi opta pentru creşterea treptată a temperaturii mediului ambiant şi duceţi copilul într-o cameră încălzită. Acoperiţi şi protejaţi capul micuţului cu o căciulă sau cu o pătură şi ţineţi-l la pieptul vostru, astfel încât să-i transferaţi din căldura corpului. Nu trebuie să aplicaţi o sursă de căldură directă pe pielea copilului şi nici să folosiţi sticle sau comprese calde decât dacă acestea sunt învelite într-un material textil, deoarece pot provoca arsuri.





De ce? Pentru că hipotermia la copii apare în momentul în care temperatura corpului lor scade sub limitele considerate normale. Potrivit dr. Gabriela Neculai, mecanismele de termoreglare a corpului încetează să mai funcţioneze în mod corespunzător, dacă temperatura corpului este sub 35 de grade Celsius. De obicei, hipotermia este o consecinţă a expunerii prelungite la temperaturi scăzute fără protecţie vestimentară adecvată. Medicii avertizează că, înainte de toate, este important de menționat faptul că există moduri diferite în care corpul poate pierde căldură. Acestea includ: radiaţia, adică diferenţa între temperatura corpului şi cea a mediului înconjurător și conducţia, care are loc prin contactul cu suprafeţe cu temperaturi specifice. În cazul hipotermiei, aceasta implică contactul cu suprafeţe cu temperaturi reci sau mai scăzute decât temperatura corpului. La acestea se adaugă evaporarea, deci consecinţa pierderii de căldură prin transformarea unui lichid din corp în abur sau gaz (de exemplu, transpiraţia abundentă, respiraţia accelerată etc.).