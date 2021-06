Mango ajută la reducerea colesterolului

Studiile au arătat că mango conține niște compuși antioxidanți care se pare că protejează împotriva cancerului de colon, sân, prostată și a leucemiei. Acești compuși includ quercitină, izoquercitrină (cu efect antihipertensiv), astragalină, fisetină, acid galic și galat de metil.





De asemenea, mango abundă în enzime. Alături de acești antioxidanți necesari pentru o viață lungă și sănătoasă, mango mai este și o sursă grozavă de vitamina A (ajută la menținerea sănătății pielii și a oaselor, dar și a vederii) și susține sistemul imunitar și lupta cu radicalii liberi.

Ați încercat vreodată mango? În afara faptului că are un gust delicios, conține o cantitate mare de vitamina E, este bogat în nutrienți, fibre, antioxidanți, vitaminele C, E, B6, K, cupru, potasiu, seleniu, magneziu. Totodată, acest fruct conține fosfor, zinc, fier, aminoacizi, Omega 3 și 6, zinc, pectine, amidon, acizi folici. În același timp, mango are proprietăți deosebite, prezentând numeroase beneficii asupra sănătății: reduce colesterolul, întărește sistemul cardio-vascular, reduce fragilitatea vasculară, are un puternic efect antioxidant și imunostimulator, scade riscul apariției cancerului.