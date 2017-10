Mâncărurile grase, alcoolul şi medicamentele în exces ne îmbolnăvesc ficatul

Mâncărurile grase, alcoolul și medicamentele în exces ne îmbolnăvesc ficatul

Românii au stil de viață nesănătos: consumă mâncăruri grase, iau câte un pumn de medicamente pentru orice problemă medicală, fie că au recomandarea medicului, fie că nu. „Din această cauză, ficatul este cel mai afectat!”, explică conf. univ. dr. Sorin Rugină, medic primar boli infecțioase, managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța. Din cauza abuzurilor, românii se îmbolnăvesc. Toți acești factori afectează ficatul „Tocmai de aceea, tot mai multe persoane fac operații de colecist”, explică dr. Rugină. De asemenea, hepatitele sunt boli inflamatorii ale ficatului care afectează din ce în ce mai mulți oameni. Cele mai comune tipuri de hepatită sunt A, B și C. În primele zece luni ale acestui an, 40 de persoane au fost diagnosticate cu hepatită de tip A, 27 cu hepatita B, iar 19 persoane cu alte tipuri de hepatite, după cum a declarat dr. Tanța Culețu, directorul executiv adjunct al Autorității de Sănătate Publică a județului Constanța. Analizele de sânge trag semnalul de alarmă Analizele de sânge pot trage semnalul de alarmă cu privire la existența unei probleme de natură hepatică. Astfel, valorile transaminazelor cresc foarte mult, iar bolnavul este direcționat spre Spitalul de Boli Infecțioase pentru analize suplimentare. Dr. Sorin Rugină spune că, în ultimii ani, a crescut cu 30 - 40% numărul persoanelor diagnosticate cu hepatita B și hepatita C. Hepatita C este o infecție virală a ficatului, transmisă prin sânge, fie prin contact direct cu sângele unei persoane infectate, adică prin transfuzie, fie prin ace infectate folosite de consumatorii de droguri intravenoase, acupunctură și tatuaje făcute cu instrumentar nesterilizat. Folosirea în stomatologie și în medicină, în general, a unor materiale și instrumente incorect sterilizate poate duce la infectarea pacienților. De asemenea, folosirea în comun a aparatelor de ras sau a periuțelor de dinți poate infecta, prin contactul cu cantități minime de sânge provenite de la răni sau tăieturi care par neimportante. Mulți se îmbolnăvesc de hepatita C în urma consumului de droguri, folosind același ac sau în urma tatuajelor și body piercing-urilor făcute cu ace nesterilizate. Numărul de cazuri de hepatita A, „boala mâinilor murdare”, este în scădere, după cum a precizat dr. Sorin Rugină, ceea ce înseamnă că nivelul de trai al românilor a crescut și că oamenii au început să deprindă noțiunile elementare de igienă. Pentru diagnosticarea precoce a acestor afecțiuni medicii spun că este foarte bine ca în fiecare an să facem analize de sânge. Cei care nu au mers încă la medicul de familie pentru a le fi recomandat setul de analize gratuite din cadrul programului de evaluare a stării de sănătate a populației o pot face până la data de 31 martie 2009, deoarece campania a fost prelungită. „Sunt oameni care nu și-au făcut în viața lor analizele. Unii își fac doar o singură analiză, spre exemplu glicemia. Există o sumedenie de factori pentru care evaluarea funcției hepatice trebuie să fie obligatorie în fiecare an. Le recomand constănțenilor să meargă să-și facă analizele”, a explicat conf. univ. dr. Sorin Rugină. Protejați-vă ficatul Pentru a proteja ficatul trebuie să ținem cont de câteva reguli elementare, care ne vor îmbunătăți starea de sănătate. În primul rând, trebuie să evităm consumul excesiv de alcool, principalul dușman al ficatului. De asemenea, medicii spun că este bine să consumăm legume și fructe, cel puțin cinci porții pe zi și să nu luăm din propria inițiativă medicamente, ci doar la sfatul medicului, pentru că și cele mai simple comprimate pot avea contraindicații.