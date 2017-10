Maxima zilei: „Cunoașterea este o plagă pentru viață, iar cunoștința o rană deschisă în sâmburele vieții.” - ((E. Cioran) )

Mâncăm ceea ce suntem

Mâncarea integrală are un tipar care se aseamănă cu un organ din corp sau cu o funcție fiziologică. Acest tipar acționează ca un semnal sau ca un semn, în funcție de beneficiul pe care mâncarea îl oferă consumatorului. Iată doar o scurtă listă de exemple de „semnături“ ale hranei integrale. O felie de morcov se aseamănă cu ochiul uman. Pupila, irisul și liniile radiale arată exact ca ochiul uman iar știința demonstrează acum că morcovii măresc considerabil fluxul sanguin către ochi și funcția acestora. O tomată are patru com-partimente și este roșie. Inima este roșie și are patru camere. Toate studiile arată că roșiile sunt într-adevăr hrană pură pentru inimă și sânge. Strugurii atârnă în ciorchine, care are forma unei inimi. Fiecare bobiță arată ca o celulă a sângelui și toate cercetările de astăzi arată că strugurii sunt, de asemenea, o hrană revitalizantă substanțială pentru inimă și sânge. O nucă arată ca un mic creier, cu o emisferă dreaptă și una stângă: creierul mare deasupra și cerebelul din partea de jos. Chiar și încrețiturile sau cutele unui miez de nucă arată ca neocortexul. Și acum știm că nucile ne ajută să ne dezvoltăm peste trei duzini de transmițători neuronali care ajută la funcționarea creierului. Boabele de fasole vindecă și ajută la menținerea funcției rinichilor și arată exact ca și rinichii umani. Țelina, rubarba și alte legume arată exact ca oasele. Aceste alimente țintesc în mod special duritatea oaselor. Oasele conțin 23% sodiu, iar aceste alimente au 23% sodiu. Dacă nu avem destul sodiu în alimentație, organismul și-l extrage din oase, făcându-le friabile. Aceste alimente completează nevoile scheletului corpului nostru. Vinetele, fructele de avocado și perele țintesc către sănătatea și buna funcționare a uterului și cervixului femeii și arată exact ca aceste organe. Cercetările arată că, atunci când o femeie mănâncă un avocado pe săptămână, acesta îi echilibrează hormonii, o scapă de kilogramele în plus în urma nașterii și previne cancerul cervical. Și cât de profund e asta? Îi ia exact nouă luni unui avocado să se dezvolte de la nivelul de floare până la cel de fruct copt. Sunt peste 14.000 de constituenți chimici fotolitici de nutriție în fiecare dintre aceste plante (știința modernă a studiat și numit doar 141 dintre ei). Smochinele sunt pline de semințe și atârnă două câte două atunci când cresc. Smochinele cresc motilitatea spermei masculine și sporesc numărul de spermatozoizi, astfel încât tratează sterilitatea masculină. Cartofii dulci arată că pancreasul și chiar echilibrează indexul glicemic la diabetici. Măslinele participă la sănătatea și buna funcționare a ovarelor. Grapefruitul, portocalele și alte citrice arată exact ca și glandele mamare ale femeii și contribuie la sănătatea sânilor și la mișcarea limfei înspre și dinspre sâni. Ceapa are forma celulelor corpului. Cercetările de astăzi demonstrează că ceapa ajută la curățarea deșeurilor din toate celulele organismului. Ceapa provoacă lacrimile care spală straturile epiteliale ale ochilor.