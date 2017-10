Mănânci seara târziu? Ești în pericol de a deveni obez

Miercuri, 30 Ianuarie 2013

Cercetătorii au realizat un studiu privind persoanele care mănâncă mai târziu și cele care mănâncă mai devreme. Studiul a relevat riscurile la care se expun cei care obișnuiesc să amâne luarea unei mese.Studiul a fost realizat pe un eșantion de 420 de persoane supraponderale, care au urmat un tratament de 20 de săptămâni în Spania pentru a pierde din greutate, informează Dailymail.co.uk.Cercetători de la "Brigham and Women's Hospital" din Boston și de la Universitatea din Murcia au evaluat rezultatele.Studiul a arătat că cei care obișnuiesc să ia principala masă a zilei mai devreme au șanse mai mari să evite obezitatea.De asemenea, cei care mănâncă târziu, în noapte, pierd mai puține calorii decât cei care mănâncă mai devreme.Cei care mănâncă mai târziu nu numai că au șanse mai mici să evite obezitatea, dar se expun riscului de a se îmbolnăvi de diabet."Acesta este primul studiu care demonstrează că ora mesei are efect asupra pierderii kilogramelor", a declarat Dr. Frank Scheer de la "Brigham and Women's Hospital". "Rezultatele noastre indică faptul că cei care mănâncă mai târziu au o rată de pierdere a kilogramelor mai mică decât cei care mănâncă mai devreme, ceea ce înseamnă că alegerea orei mesei este un fapt important într-un program de slăbire", a mai precizat Dr. Frank Scheer.