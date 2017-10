Managerul Spitalului judeţean Constanţa, nemulţumit de fondurile primite de la Casă

Managerul Spitalului județean Constanța, nemulțumit de fondurile primite de la Casă

Managerul Spitalului Clinic Județean constanța, Dan Căpățână, a declarat în cadrul conferinței susținută astăzi în cadrul instiuției, că există un deficit de fonduri: „Avem un deficit de patru milioane de euro în decurs de trei ani.Acest lucru se repercutează asupra activității spitalului. Am solicitat în fiecare an fonduri care trebuiau să ajungă la spital prin respectarea contractului încheiat cu Casa de Asigurări, însă nu am primit un răspuns pozitiv”.