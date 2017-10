Managerul Spitalului Judeţean are printre cele mai mici salarii din ţară

Managerul Spitalului Județean are printre cele mai mici salarii din țară

Un top al salariilor încasate de managerii spitalelor din România, realizat de Econtext, îl plasează pe dr. Dănuț Căpățână, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, pe locul 17 din 20. Medicul constănțean este remunerat cu puțin peste 3.800 de lei, destul de puțin comparativ cu alți manageri de spitale. Astfel, potrivit clasamentului prezentat, cel mai mare salariu îl are Monica Boer, managerul Spitalului „Al. Obregia” - 10.903 lei, în vreme ce Cătălin Cirstoiu, managerul Spitalului Universitar are un salariu de 9.336 lei. La polul opus, Gheorghe Noditi, managerul Spitalului de Urgență Timișoara are salariul cel mai mic, de 2.298 lei.