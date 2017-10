Mamografiile nu sunt precise sută la sută la femeile tinere

Mamografiile la femeile sub vârsta de 40 de ani nu sunt întotdeauna foarte precise în diagnosticarea cancerului de sân. Potrivit unui studiu recent, realizat de oamenii de știință de la University of North Carolina, mamografiile de screening au o acuratețe destul de slabă și necesită vizite ulterioare la medic pentru alte investigații. Conform unui raport publicat de Journal of the National Cancer Institute, cu ajutorul mamografiilor au fost descoperite numai 1,6 cazuri de cancer la 1.000 de femei. Cercetătorii, conduși de dr. Bonnie C. Yankaskas, sunt de părere că, pentru grupa de vârstă sub 40 de ani, este nevoie de in-vestigații suplimentare pentru a descoperi tumorile maligne ale sânului. În prezent, femeile tinere care nu prezintă niciun fel de simptome sunt îndrumate să-și facă mamografii pentru o eventuală depistare precoce a cancerului.