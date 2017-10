Mamografie sau ecografie de sân? Ce trebuie să aleagă pacientele

Dr. Mihaela Dancu, specialist în cadrul Clinicii New Life Diamond

Screeningul ecografic pentru depistarea cancerului la sân rămâne una dintre cele mai utilizate metode de diagnosticare a acestei maladii, garanția unui diagnostic precoce, care poate salva viața pacientei cu cancer. Ecografia mamară este o aplicație a ecografiei ce folosește echipament dedicat ultrasonografic pentru vizualizarea structurii sânului în scopul diagnosticării oricărei modificări apărute la nivelul sânilor. Această investigație este bilaterală și include obligatoriu și examinarea axilelor.„Orice modificare la nivelul sânilor trebuie să ducă pacienta la medicul specialist. Ecografia este examinarea de primă in-tenție a sânului Ia pacientele tinere, sub 35 ani. Aceasta nu are asociat niciun risc și poate fi repetată ori de câte ori este nevoie. Ecografia mamară este cea mai importantă metodă imagistică complementară de investigare a patologiei mamare, mamografia fiind considerată principala metodă de investigare a sânilor, însă și una mult mai agresivă. În aceste condiții, putem reaminti faptul că mamografia este utilizată numai în cazul în care specialistul trebuie să verifice natura formațiunilor care, deși sunt vizibile și la ecografie, se văd mult mai clar”, a precizat dr. Mihaela Dancu, specialist în cadrul Clinicii New Life Diamond din Constanța, cu competențe în ecografie.