Maladia Alzheimer – când creierul îmbătrâneşte şi începe să dea rateuri

Maladia Alzheimer – când creierul îmbătrânește și începe să dea rateuri

Anual, se diagnostichează 4.600.000 de noi pacienți cu Alzheimer, asta însemnând un caz la fiecare șapte secunde. Numărul persoanelor cu demență aproape se dublează la fiecare două decenii. Maladia Alzheimer este o problemă extrem de serioasă și misterioasă a lumii medicale. Boala reprezintă, de fapt, o formă de degenerescență cere-brală, manifestată clinic prin deteriorarea progresivă și gravă a facultăților mentale, cu tulburări de memorie, cu poziționare aleatorie în timp și spațiu, cu stare de confuzie marcantă. Debutul este lent și greu de delimitat temporal, evoluția fiind la rându-i variabilă, limita extremă putând ajunge și până la 20 de ani. „Boala Alzheimer face parte din familia demențelor, care au ca trăsătură comună tulburări ale memoriei. În mod obișnuit este afectată înregistrarea, înmagazi-narea și reproducerea informațiilor noi și apare un deficit de gândire. În mod particular, maladia include prezența demenței, debut pro-gresiv și degradare lentă a funcțiilor creierului”, explică dr. Loti Popescu, coordonatorul Biroului de Promovare a Sănătății din cadrul Direcției de Sănătate Publică Constanța. Nu se cunosc cauzele Cauzele sunt încă destul de controversate. Începând de la prima ei descriere în 1906 de către dr. Alois Alzheimer și până în prezent, au fost incriminați o serie de factori. La ora actuală se cunoaște mai mult despre leziunile existente în creierul unui bolnav de Alzheimer decât despre cauzele care au dus la aceste modificări. „Există o cauză genetică la unele dintre cazuri, iar acolo unde nu, există o serie de factori de risc care duc la îmbolnăvire. Boala Alzheimer fiind o îmbătrânire a creierului, toți factorii care contribuie la aceasta pot fi incriminați: stre-sul, vârsta, bolile cardio-vas-culare (cardiopatie ischemică dureroasă, hipertensiune arte-rială), expunerea la substanțe toxice și radiații, nivel ridicat de colesterol, DZ, alcoolismul, fumatul și așa mai departe”, a mai adăugat dr. Loti Popescu. Maladia poate avea un debut precoce, sub vârsta de 65 de ani, sau un debut tardiv, după 65 de ani, când, de cele mai multe ori, apare sub forma demenței mixte (Alzheimer și vasculară). Diag-nosticarea corectă și la timp, suportul psihologic și medical, dragostea celor din jur sunt de mare folos pentru acești pa-cienți. Profitați de viața în cuplu! Un studiu realizat de Institutul Karolinska (Suedia) sugerează că interacțiunea consecventă în cadrul unui cuplu soț-soție reduce considerabil (cu până la 50%) riscul apariției Alzheimer-ului, odată cu apropierea de vârsta a treia. Cercetarea arată că această problemă de sănătate este de trei ori mai probabilă la persoanele care au trecut printr-un divorț și nu s-au recăsătorit și de până la șase ori la cele care au rămas singure după ce și-au pierdut în tinerețe partenerul de viață, în urma unui deces. La experiment au participat 1.449 de subiecți cu vârste cuprinse între 40 și 50 de ani, care au fost chestionați asupra situației sentimentale. După două decenii și ceva, ei au fost din nou vizitați de specialiști, pentru evaluarea stării psihice.