Mâine va fi marcată ziua internaţională a bolii Parkinson

Mâine va fi marcată ziua internațională a bolii Parkinson

Asociatia de Lupta Impotriva Bolii Parkinson Romania, avand ca partener Societatea de Neurologie din Romania, va marca Ziua Internationala a bolii Parkinson si urmareste informarea si sensibilizarea populatiei fata de realitatile dramatice generate de aceasta afectiune de care sufera peste 72.000 de romani. In acest context, Asociatia de Lupta Impotriva Bolii Parkinson Romania subliniaza ca in tara noastra nu exista inca un Registru National al acestei afectiuni - instrument esential in procesul de evaluare a dinamicii bolii - dar ca in ultima perioada, Societatea de Neurologie din Romania a facut pasi importanti in aceasta direcție, potrivit paginamedicala.ro.