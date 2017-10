Mâine, GREVA generală în SĂNĂTATE

2

aiurea...

astem cu MARE interes, momentul in care angajatii din sanatate vor face GREVA IMPOTRIVA SPAGII, NESIMTIRII, INCOMPENTEI .... ziua in care vor trata pacientii cu respectul si atentia cuvenita , caci sunt bugetari, platiti din banii nostri , ai tuturor, sincer, platiti muuult prea bine pt ceea ce ofera in schimb !!! mizeria din spitale ,policlinici, lise datoreaza lor in primul rand si abia apoi lipse de materiale !