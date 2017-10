Mai mulţi bani la Sănătate din 2014

Mai mulți bani la Sănătate din 2014

„Bugetul alocat sănătății pentru anul 2014 va fi mai mare decât anul acesta”, a declarat președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Cristian Bușoi.Mai mult, de anul viitor, reprezentanții Casei de la care spitalele pri-mesc fondurile pentru desfășurarea activității vor ca spitalizarea de zi și ambulatoriile de specialitate să primească mai mulți bani .Cât privește soarta celui mai mare spital constănțean, atât managerul instituției, cât și cel al Casei Județene de Asigurări de Sănătate au avut mai multe întâlniri pentru a pune la punct noul contract privind fondurile pe care spitalul le va primi în 2014.„În ultimele luni am primit mai mulți bani cu care am reușit să achităm plățile către furnizorii de servicii medicale. Printr-un act adițional la actualul contract semnat între Casă și spital, vor fi acoperite cheltuielile pentru ultimele luni ale acestui an. Potrivit reprezentanților Casei, de la anul, spitalul va primi mai mulți bani față de acest an”, a explicat ma-nagerul Spitalului Județean, Dănuț Căpățână.