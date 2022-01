Maghiranul, recomandat pentru proprietățile sale antiinflamatoare și antibacteriene

În plus, este un bun aliat în ceea ce privește sănătatea femeilor, mai ales atunci când acestea se confruntă cu modificări ale ciclului menstrual. Atât sub formă de extract, cât și sub formă de ceai, maghiranul a demonstrat efecte pozitive în restabilirea echilibrului hormonal. În plus, extractele de maghiran pot ajuta la prevenirea și tratarea anumitor tipuri de infecții și chiar s-a demonstrat a fi util împotriva dezvoltării excesive a bacteriilor în intestinul subțire.





În general, maghiranul este folosit într-o mare varietate de feluri de mâncare, dar puțini știu că poate fi folosit și pentru a proteja împotriva disconfortului digestiv și a problemelor hormonale. Specialiștii spun că, deseori, planta este folosită pentru proprietățile sale antiinflamatoare, antibacteriene, gastroprotectoare și antioxidante. Cu toate acestea, până în prezent, nu există dovezi solide care să arate că maghiranul este un tratament de primă linie pentru anumite boli. Așadar, nu ar trebui să înlocuiască tratamentele medicale și nu este bine să îl folosiți ca singură opțiune împotriva problemelor de sănătate. Conform cercetărilor publicate de-a lungul timpului, această plantă are proprietăți antiulcerogene datorită conținutului său de uleiuri volatile, flavonoide, taninuri și alte substanțe.