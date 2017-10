Luxul de-a avea dinţi în gură. Statul nu mai decontează tratamentele stomatologice

Luxul de-a avea dinți în gură. Statul nu mai decontează tratamentele stomatologice

Din luna martie a acestui an, cabinetele de stomatologie din cadrul Spitalului Județean Con-stanța abia dacă mai tratează câțiva pacienți pe lună. Și nu pentru că medicii nu își fac meseria, ci pentru că statul nu mai asigură banii prin care acest tip de servicii era asigurat gratuit. Mai grav este că, nici măcar copiii nu mai beneficiază de con-sultații sau extracții dentare, deși ei au cea mai mare nevoie de asistență medicală, spun medicii.Echipa de medici din cadrul cabinetului de stomatologie al Spitalului Județean Constanța se arată extrem de revoltată de faptul că plafonul pentru serviciile medicale pe care le oferă nu mai este disponibil și susține că decizia reprezentanților Ministerului Sănă-tății a fost cât se poate de greșită. „Din luna martie nu mai avem plafon, deci nu mai putem să ne ocupăm de pacienți așa cum am făcut-o până acum. Era vorba de 0,8 % din totalul de la Sănătate, ceea ce însemna 12 milioane lei vechi pe lună din care reușeam să facem două proteze pe lună pentru bătrâni și mai multe extracții gratuite pentru copiii de până în 18 ani.Sau mai avem varianta, în funcție de pacienții care veneau aici, să facem extracții la adulți la care ei plăteau doar 40%, urmând ca restul de 60% să fie suportat de Casa de Asigurări de Sănătate. Asta în limita plafonului. Dar era ceva. Am avut cinci medici în echipa de aici, din spital, din care trei au plecat în Anglia pentru că nu se mai lucrează cu Casa. Acolo sunt foarte căutați și foarte apreciați medicii stoma-tologi”, a declarat, pentru Cuget Liber, dr. Nicolae Vătafu, medic primar stomatolog în cadrul cabinetului de stomatologie al Spitalului Județean Constanța.„Numărul pacienților a scăzut cu 50% de când s-a scos plafonul și nu mai primim nici un ban. Ei vin și întreabă dacă mai lucrăm cu Casa, iar noi nu avem nici un răspuns”, susține dr. Florentina Tudor, medic dentist în cadrul cabinetului. Medicul susține că numărul bolnavilor s-a redus dramatic după ce banii de la stat nu au mai ajuns la cabinet.„Era holul plin aici când aveam plafonul, dar acum bate vântul. Acum, oamenii sunt nevoiți să își facă un buget al familiei, destinat tratamentului dinților. Și abia dacă apucă să ne viziteze la 3 luni și nici atunci nu vin toți membrii unei familii.Din păcate, s-a ajuns la această situație disperată și nimeni nu vine cu nicio soluție. Celelalte trei cabinete sunt noi-nouțe, dar stau goale, deși colegii mei au investit extrem de mult în ele. Nu de puține ori am tratat copii care pur și simplu nu ar fi avut niciodată po-sibilitatea financiară să ajungă într-un cabinet stomatologic. Dar îi tratam de drag, pentru că eu cred că nu ne-am ales întâmplător această profesie și cred că, dacă îți apropii pacientul de copil și îi asiguri servicii de calitate și confort psihologic îl câștigi automat și ca viitor adult. În asta văd eu un mare câștig pentru sănătate. Din păcate nu îl vede cine trebuie”, a mai declarat medicul Florentina Tudor.Singurul loc unde copiii mai pot merge la dentist în mod gratuit este cabinetul de prevenție din cadrul Facultății de Stomatologie din cadrul Universității „Ovidius” Constanța. Acolo îi așteaptă pe copii medici tineri care le oferă posibilitatea să rămână cu o dantură sănătoasă.„Facultatea de Medicină Dentară, prin disciplinele de pedodonție și ortodonție, asigură asistență medi-cală dentară gratuită copiilor cu vârste de până la 16 ani. Concret, aceștia pot beneficia de consult gratuit, programare la tratarea cariilor dentare pe dinții temporari și pe dinții permanenți tineri, prevenirea apariției cariilor pe dinții permanenți tineri prin sigilare, prevenirea anomaliilor den-tare, indicații privind igiena și ali-mentația pentru prevenirea apariției cariilor și îmbunătățirea statusului oro-dentar”, a declarat, pentru Cuget Liber, conf. univ, dr. Aureliana Caraiane, decanul Facultății de Medicină Dentară din cadrul Universității „Ovidius” Constanța.În prezent, în județul Constanța sunt 860 de medici dentiști, majoritatea asigurând asistență stomatologică prin cabinete particulare, față de 89 de medici în anul 1990. Deși numărul lor este atât de mare, bolnavii nu au decât avantajul de a alege dintre ei pe cei care, ocazional, oferă servicii la prețuri reduse. „Nu este suficient și nici nu pot fi condamnați că nu acceptă o gardă plătită cu un milion ca în spital”, spune dr. Nicolae Vătafu.Medicul mai speră într-o ultimă schimbare care ar trebui să intervină în luna ianuarie a anului viitor și care să aducă posibilitatea înființării unui cabinet stomatologic de stat, în cadrul spitalului, care să trateze toate urgențele.