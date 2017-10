Lupta împotriva hepatitei continuă

Mai multe organizații neguvernamentale au cerut zilele o mai mare mobilizare internațională, în special a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), pentru a combate cazurile de hepatita B și C în lume, cu ocazia zilei mondiale de luptă împotriva hepatitei (28 iulie), transmite Agerpres.Din 2010, peste un milion de persoane au murit din cauza hepatitei C, în condițiile în care această maladie este vindecabilă, menționează comunicatul citat. 'Se estimează la 185 milioane numărul persoanelor infectate cu virusul hepatitei C (VHC) și între 3 și 4 milioane noile cazuri de contaminare în fiecare an', indică ONG-ul.