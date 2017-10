Lucrezi în ture? Atenţie, rişti să păţeşti asta!

Lucrezi în ture? Atenție, riști să pățești asta!

Potrivit unui studiu recent, cei care lucreaza in ture de noapte sau in schimburi isi pun sanatatea in pericol. Afla mai jos cum este afectat creierul!Persoanele care lucreaza in ture de noapte pot avea grave probleme de sanatate. Tulburarea programului de somn creste riscul de aparitie a diabetului, a bolilor de inima, a cancerului.Cercetatorii avertizeaza ca organismul nu-si revine dupa cateva zile de odihna. In plus, dereglarea ritmului normal veghe-somn influenteaza apetitul si, implicit, orarul normal al meselor. Astfel, persoanele care au un astfel de program de munca sunt mai expuse riscului de a suferi de hipertensiune arteriala, infarct sau accident vascular cerebral.Este important sa stii ca oboseala si lipsa somnului afecteaza capacitatile cognitive (memorie, atentie, viteza de reactie). Joburile care presupun efectuarea de ture de noapte iti imbatranesc creierul intr-un ritm rapid.