Lovitură pe piaţa medicală din Constanţa. Cine a preluat Centrul Medical „Pozimed”

Lovitură pe piața medicală din Constanța. Cine a preluat Centrul Medical „Pozimed”





„Suntem bucuroși să anunțăm achiziționarea Centrului medical Pozimed, care urmează direcția noastră de dezvoltare la nivelul județului Constanța. Am intrat pe piața medicală din Constanța în urmă cu zece ani, iar în acest interval am continuat să creștem, am deschis în 2015 Policlinica Delfinariu, singura unitate din regiune cu servicii medicale de pediatrie 24/7, iar în 2017 am preluat Centrul Gastromond. «Regina Maria» a fost implicată, în ultimii ani, în peste 25 de tranzacții cu preluare integrală si ne dorim să continuăm extinderea prin achiziții la nivel național. În acest fel, ducem mai departe preocuparea noastră de a le oferi pacienților din întreaga țară acces la cele mai bune servicii medicale integrate și interdisciplinare. a declarat Fady Chreih, CEO al clinicii.



Printre serviciile de imagistică medicală oferite de Centrul Medical Pozimed se numără: radiologie intervențională, imagistică prin rezonanță magnetică, examinări computer tomograf, osteodensitometrie, mamografie 3D cu tomosinteză, radiografie și ecografie.