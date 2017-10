Lista medicamentelor compensate va fi revizuită de minister

Una din primele măsuri pe care le va lua Ministerul Sănătății cu privire la pachetul de servicii de bază se referă la revizuirea listei de medicamente compensate și gratuite. Raportul Institutului britanic NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence), comandat de Ministerul Sănătății, recomandă definirea pachetului bazal de servicii. „Sunt două categorii de recomandări care se desprind din acest raport, unele pe care le putem implementa într-un timp scurt și deja am început demersurile în acest sens, și altele care vor putea fi implementate într-un timp mediu”, a declarat, ieri, Vasile Cepoi, secretar de stat în MS. Astfel, Ministerul Sănătății a promovat deja în dezbatere două proiecte de acte normative care se referă la revizuirea listei de medicamente compensate pentru unele doctorii care se prescriu peste indicațiile existente. Până în prezent, au fost identificate trei medicamente care sunt prescrise în mod frecvent la noi în țară peste autorizația de punere pe piață. Este vorba despre ginko biloba, care se va utiliza numai în faza predemențială a Alzheimer, eritropetina, care va fi prescrisă numai în insuficiența renală cronică, și endorsteina, care va fi prescrisă numai pentru indicația din autorizație, adică în afecțiunile pulmonare obstructive cronice. La ora actuală, Agenția Națională a Medicamentului și comisiile de specialitate ale MS încearcă să identifice și alte produse medicamentoase de acest gen.