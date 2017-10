Lista medicamentelor compensate va fi reevaluată

Asociatia Producatorilor de Medicamente Generice din Romania (APMGR) solicita Guvernului re-evaluarea listei extinse de medicamente compensate si gratuite pe baza criteriilor de evaluare a tehnologiilor medicale (HTA) acceptate la nivel european, pentru a exista siguranta ca noile molecule corespund criteriilor de eficienta medicala si economica.„Pacientii au nevoie de medicamente care sunt cu adevarat inovative si esentiale pentru tratament. Ori felul in care s-a facut evaluarea celor 167 de molecule propuse pentru noua lista de compensare ridica mari semne de intrebare,” a declarat Dragos Damian, Presedintele APMGR. Conform declaratiilor noii conduceri a Ministerului Sanatatii, evaluarea celor peste 160 de dosare s-a facut in trecut de catre o singura persoana, in mai putin de 6 luni, in vreme ce in tarile europene acest proces este unul multidisciplinar care implica munca unei intregi echipe.