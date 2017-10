Lista de medicamente compensate, reactualizată luna aceasta

Ministerul Sanatatii (MS) si Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitvelor Medicale (ANMDM) vor sa modifice ordinul privind evaluarea si reevaluarea moleculelor in lista de compensate.Pana acum, legea nu prevedea in ce conditii puteau intra aceste tipuri de molecule pe lista de compensate. Acum, se doreste reglementarea acestui lucru prin intermediul a doua criterii: primul se refera la „tratamentul, prevenirea sau diagnosticarea unor afectiuni care nu afecteaza mai mult de 5 din 10.000 de persoane sau care pun in pericol viata, sunt cronic debilitante sau repezinta afectiuni grave si cronice ale organismului” si al doilea tine de cresterea punctajului in functie de numarul de tari member ale UE in care produsul este compensat.Astfel, este preintampinata situatia din mai, 2014, atunci cand s-a actualizat lista cu 17 molecule noi pentru bolile rare, fara a trece de niciun tip de criteriu de evaluare.