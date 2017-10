Lipsit de energie? Iată un remediu eficient

Cu un continut ridicat de vitamine, antioxidanti si minerale, nucile Pecan sunt o importanta sursa de energie. Inainte de a incerca aceste nuci cu o savoare deosebita, citeste cele mai importante beneficii pe care le vei avea in urma consumului de nuci pecan. Recomandate in dieta anti colesterol, nucile pecan sunt bogate in acizi monosaturati si antioxidanti fenolici. Aceste substante ajuta la scaderea colesterolului rau cu pana la 10% si la cresterea celui bun, cunoscut sub numele de colesterol HDL.