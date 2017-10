Lipsa somnului creşte riscul apariţiei hipertensiunii

Lipsa somnului crește riscul apariției hipertensiunii

Ştire online publicată Marţi, 16 Iunie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Cercetătorii americani arată că adulții de vârstă mijlocie care nu dorm suficient se confruntă cu un risc sporit de apariție a hiper-tensiunii. Oamenii de știință au realizat un studiu, în cadrul căruia au măsurat durata somnului și au relevat că o oră de somn pierdută, în fiecare noapte, timp de cinci ani, crește riscul de apariție a hipertensiunii cu 37%. Adulții au nevoie de șapte-nouă ore de somn în fiecare noapte, au subliniat membrii U.S. Centers for Disease Control and Prevention. Medicii au studiat 578 de adulți, cu media de vârstă de 40 de ani, cărora le-au cuantificat orele dormite și le-au măsurat tensiunea arterială. Doar 1% din grup dormise opt ore pe noapte sau mai mult. Au existat și diferențieri pe sexe. Astfel, bărbații de culoare au dormit mai puțin decât femeile. În cazul bărbaților s-a constatat o creștere a tensiunii arteriale, indiferent dacă sforăiau sau nu, în vreme ce riscul de îmbolnăvire la femei este mai ridicat în cazul celor care suferă de apnee. La copii, lipsa somnului duce la creșterea riscului de apariție a obezității, depresiei și hipertensiunii.