Lipsa banilor pune în pericol tratamentul dializaţilor

Lipsa banilor pune în pericol tratamentul dializaților

Bolnavii cu insuficiență renală au nevoie de dializă - fie că este vorba de hemodializă sau de dializă peritoneală - pentru a supraviețui. În ultimul an s-a constatat o creștere a numărului de pacienți care necesită acest tratament, iar Compartimentul de Dializă din cadrul Spitalului Județean Constanța primește tot mai multe solicitări din partea bolnavilor. Din păcate însă, fondurile alocate pentru tratarea acestor pacienți sunt insuficiente, după cum a arătat dr. Bogdan Câmpineanu, șeful compartimentului. „Noi funcționăm pe un contract încheiat cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate pe 45 de pacienți. În secție, în momentul de față sunt 53 de pacienți. Nu primim bani pentru bolnavii în plus, dar nici pentru cei 45 cuprinși în contract nu este decontat tratamentul. Din cele trei ședințe pe săptămână, prevăzute în contract, ne sunt decontate 1,3 ședințe. Trebuie să precizăm că această clinică este singura unde se poate efectua inițierea în tratament. Întotdeauna vom avea pacienți în plus față de cât prevede contractul, dar nu putem să-i refuzăm. Am trecut prin situații dificile. În luna mai, de exemplu, au avut 70 de pacienți”, a afirmat medicul-șef. Pentru că întreruperea tratamentului poate însemna moartea pentru un bolnav cu insuficiență renală, conducerea Spitalului Județean Constanța a decis să suporte din bugetul instituției terapia pentru pacienții în plus față de contractul cu CJAS. „Discuțiile cu CJAS au fost dezarmante. Noi înțelegem că nu sunt bani, dar nici nu putem să-i lăsăm pe pacienți fără tratamente. Facem tot posibilul, rezolvăm partea administrativă, pentru că nu uităm de ce purtăm aceste halate albe”, a arătat dr. Câmpineanu. Lipsuri se înregistrează și la medicamente, care ar trebui să fie asigurate gratuit. „Am constatat că starea pacienților se agrava. I-am întrebat ce se întâmplă și mi-au spus că deși eu le prescriam rețete gra-tuite, la farmacie li se spunea că nu le mai eliberează medicamen-tele compensate. Așa că fiecare își cumpără doar o parte din tratamente, în funcție de posibilități. Totodată, nu există hormonul eritropoetină, absolut necesar, și în lipsa aces-tuia, există riscul ca pacienții să dezvolte sindroame anemice”, a mai atras atenția medicul.