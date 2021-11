Limfomul non-Hodgkin este un tip de cancer care nu trebuie ignorat

Deși poate apărea la orice vârstă, incidența crește după vârsta de 65 de ani. Potrivit site-ului dozadesanatate.ro, limfomul non-Hodgkin este cancerul care are originea în limfocite. Limfocitele sunt celule ale sistemului imunitar care ajută la combaterea infecțiilor și a altor agresiuni care amenință corpul. Cert este că toate limfoamele pot debuta oriunde în corp, dacă există țesut limfoid. Acest țesut este prezent, în principal, în ganglionii limfatici și în măduva osoasă, dar îl puteți găsi și în timus, tractul digestiv etc. Din păcate, nu există multe semne specifice ale acestui tip de cancer. Totuși, anumite semne de avertizare pot ridica suspiciuni. De exemplu, este obișnuit ca zona din care provine să crească în dimensiune, deci este important să cunoașteți sistemul limfatic. Totodată, pot exista ganglioni limfatici măriți în zona inghinală sau a gâtului, iar ficatul sau splina pot fi palpabile. În plus, există febră, scădere în greutate și oboseală. Apoi, când tumora se află într-o locație specifică, simptomele pot fi cauzate de comprimarea unui alt organ sau a unei alte structuri. De exemplu, atunci când splina crește, provoacă dureri de spate.





Limfomul non-Hodgkin este un tip de cancer care apare în celulele sistemului limfatic, în special în limfocite și care este numit astfel pentru a-l diferenția de celălalt grup de limfoame, de tip Hodgkin. Care sunt simptomele și tratamentul limfomului non-Hodgkin? Principalele diferențe între limfomul Hodgkin și limfomul non-Hodgkin sunt forma și caracteristicile celulelor formate. Cu toate acestea, când vorbim de limfom non-Hodgkin, ne referim și la un grup care prezintă diferite subtipuri de tumori. Conform celor mai recente statistici, aceste tumori reprezintă 4% din toate cazurile de cancer. Conform estimărilor, aproximativ 77.000 de persoane au primit un diagnostic de limfom non-Hodgkin în ultimul an, adulți și copii.