Levănţica alină durerile unei arsuri

Levănțica alină durerile unei arsuri

Ştire online publicată Miercuri, 31 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Pune câteva picături de ulei de levănțică pe perna ta. Astfel, vei avea parte de un somn liniștit. Aroma plantei are putere în alungarea stresului. Levănțica te poate ajuta în lupta împotriva insectelor. Amestecă câteva picături de ulei de levănțică cu ulei de floarea soarelui. Apoi masează-ți pielea cu acest amestec. Ai nas înfundat? Levănțica te poate ajuta. Adaugă cinci picături de ulei de levănțică într-un vas cu apă fierbinte și inhalează aburii. Te-ai ars în timp ce pregăteai cina? Aplică picături de ulei de levănțică pe arsură. Adaugă câteva picături din ulei de levănțică în loțiune sau în crema de față. Romanii credeau că levănțica este foarte importantă pentru obținerea unui ten frumos. Uleiul de levănțică are proprie-tăți antiseptice și antiinflamatoare. Dacă te doare capul și nu ai sau nu îți dorești să iei pastile, încearcă să-ți freci tâmplele cu câteva picături de ulei de levănțică.Pune câteva picături de ulei de levănțică pe perna ta. Astfel, vei avea parte de un somn liniștit. Aroma plantei are putere în alungarea stresului. Levănțica te poate ajuta în lupta împotriva insectelor. Amestecă câteva picături de ulei de levănțică cu ulei de floarea soarelui. Apoi masează-ți pielea cu acest amestec. Ai nas înfundat? Levănțica te poate ajuta. Adaugă cinci picături de ulei de levănțică într-un vas cu apă fierbinte și inhalează aburii. Te-ai ars în timp ce pregăteai cina? Aplică picături de ulei de levănțică pe arsură. Adaugă câteva picături din ulei de levănțică în loțiune sau în crema de față. Romanii credeau că levănțica este foarte importantă pentru obținerea unui ten frumos. Uleiul de levănțică are proprie-tăți antiseptice și antiinflamatoare. Dacă te doare capul și nu ai sau nu îți dorești să iei pastile, încearcă să-ți freci tâmplele cu câteva picături de ulei de levănțică.