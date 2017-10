Leuşteanul - un remediu natural împotriva indigestiilor

Leușteanul - un remediu natural împotriva indigestiilor

Luni, 04 Octombrie 2010

Condimentele dau savoare preparatelor culinare, dar rar ne gândim la efectele lor benefice asupra menținerii stării de sănătate. Bogate în vitamine și minerale, condimentele pot fi de ajutor în prevenirea unor afecțiuni. De exemplu, leușteanul are un conținut bogat în vitaminele A, B și C și este indicat pentru a reduce tensiunea arterială, ajută în indigestii, alergii, răceală și bronșite. Rădăcina de leuștean are o acțiune diuretică și poate fi utilizat pentru tratarea afecțiunilor urinare și a pneumoniilor. Ceaiul de leuștean este eficient împotriva tulburărilor digestive și stimulează fluxul menstrual. Mai este recomandat și în cazul afecțiunilor cardiace și a tulburărilor sistemului nervos.