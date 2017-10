Lentile de contact sau ochelari?

Machiajul tău perfect nu se vede și vara nu poți purta ochelari de soare. O soluție ar fi lentilele de contact? Înainte de a lua o decizie trebuie să știți la ce riscuri vă expuneți. Dacă dorești lentile de contact, trebuie neapărat să ceri sfatul unui medic oftalmolog. Așa cum se întâmplă cu toate soluțiile salvatoare există avantaje și dezavantaje. Sub nici un motiv, nu se recomandă copiilor purtarea lentilelor de contact întrucât, avertizează specialiștii, cei mici se pot răni atunci când montează lentila. Primul și cel mai important avantaj este cel estetic. Lentilele de contact sunt o alternativă pentru purtătorii cu dioptrie mare, asigură vedere bună, câmp vizual bun. Lentilele medicale pot fi combinate cu cele estetice. Dezavantajele țin în special de pacient și intervin când nu se ține cont de regulile de igienă și manipulare. Purtătorul de lentile de contact trebuie să se ferească de mediile cu praf, nisip, fum. De asemenea, trebuie evitată baia în piscină. Purtarea lentilelor de contact presupune un risc crescut de a dezvolta infecții. Simptomele care pot apărea sunt roșeața, durerea sau senzația de arsură la nivelul ochiului, vedere înțețoșată sau o sensibilitate la lumină. Dacă aceste simptome persistă mai mult de câteva ore, este bine să ceri sfatul unui specialist. Deci ce alegem? La această întrebare am cerut sfatul unor specialiști. Dr. Cristina Niculescu ne-a spus că opțiunea de a purta lentile sau ochelari aparține fiecărui pacient în parte. „Depinde și de calitatea len-tilelor. Am avut un pacient care a avut minus 19 dioptrie și a suportat foarte bine lentilele. Totuși, eu recomand pacienților să aibă în casă și o pereche de ochelari pentru orice eventualitate”. Specialistul ne-a spus că a întâlnit și pacienți care nu suportă psihic lentilele, motiv pentru care s-au întors la vechea pereche de ochelari. Dr. Raluca Brezeanu ne-a spus că, în general, lentilele se recomandă în scop terapeutic, când este vorba de o cornee dificilă sau există diferențe mari de dioptrie între cei doi ochi, de 2,5 - 3. Nu puțini pacienți au cerut lentile în scop pur cosmetic pentru evenimente mondene. Însă, a doua zi, au revenit la ochelarii de vedere. Medicul oftalmolog sfătuiește pacienții ca, înainte de a-și monta lentile, să facă un consult oftalmologic. „În cazul în care pacientul știe că are o infecție cronică veche, purtarea lentilelor este contraindicată”, precizează specialistul. La fel, în cazul copiilor nu este recomandată purtarea lentilelor întrucât există pericolul zgârierii corneei. Prima afectată este corneea, însă, dacă apare o infecție puternică, are de suferit și coroida ochiului.