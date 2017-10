Leacurile din cămară pentru amigdalite

1

amigdalita

vreau sa stiu daca este veun risc de a-mi scoate amigdalele akum. am 32 de ani si din cand in cand ma supara astfel incat ma pune la pat cu febra si frisoane. am dureri in gat si abiapot inghiti.ce ma sfatuiti sa fac? sau exista vreun tratament care sa-l fac sa scap pt totdeauna de ele?