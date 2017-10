Leacuri împotriva hipertensiunii

Luni, 28 Iulie 2014

Cele mai bune remedii care și-au dovedit eficiența în acest sens sunt usturoiul, măslinul și păducelul.Potrivit Click sănătate.ro, hipertensiunea arterială crește riscul de accident vascular cerebral și este o adevărată problemă de sănătate în țările dezvoltate, afectând în jur de 40% din populația cu vârstă peste 65 de ani. Amețelile, tulburările de vedere, palpitațiile și sângerările nazale sunt câteva dintre semnalele de alarmă ale hipertensiunii, însă această complicație poate trece neobservată sau este descoperită la un control de rutină.În cazul hipertensiunii moderate, sunt indicate: sportul (30 de minute zilnic), limitarea consumului de sare, de alcool și grăsimi săturate, renunțarea la fumat, evitarea stresului și pierderea kilogramelor în plus. Dacă după 3 luni nu se văd rezultate - din cauza dificultății pacientului de a-și schimbă stilul de viață - medicul prescrie tratament hipotensor, care trebuie ținut pe viață. Totuși, pentru 10-30% dintre pacienți, hipertensiunea rezistă la tratament, iar alteori, efectele secundare nu sunt de neglijat.Măslinul. Folosit de 5.500 de ani de către civilizațiile din bazinul mediteranean, măslinul are numeroase indicații terapeutice. Funzele de măslin induc dilatarea vaselor de sânge și sunt adesea recomandate pentru reducerea hipertensiunii ușoare sau moderate. Beneficiile acestei plante sunt puse pe seama substanței active conținute, oleuropeinul. Acest compus este vasodilatator, reglează ritmul cardiac, reduce colesterolul și are acțiune antidiabetică. Se poate consumă un decoct din frunze de măslin, obținut din 30 grame de plantă la un litru de apă (se fierbe 10 minute, la foc moderat). Cura cu acest remediu se ține 5 zile pe săptămâna, 3 săptămâni pe luna, timp de trei luni.Usturoiul. Acest leac este folosit de mii de ani, grație multiplelor sale beneficii. De pildă, era utilizat de egipteni acum 3.500 de ani, însuși Hipocrate menționând efectele benefice ale acestei plante. Organizația Mondială a Sănătății recomandă usturoiul în caz de hipertensiune arterială moderată, pentru că are efect diuretic și vasodilatator la nivelul vaselor periferice. În afară reducerii tensiunii, usturoiul scade nivelul colesterolului “rău”, are efect benefic în coagularea sângelui și, de asemenea, este antioxidant și antiinflamator. Pentru a beneficia de aceste avantaje, este indicat să se consume zilnic 4 grame de usturoi proaspăt sau 1-3 căței, de preferință zdrobiți. Persoanele aflate sub tratament cu anticoagulante sau cele care urmează să facă operație ar trebui să nu consume usturoi în cantități mari.Păducelul. Nervozitatea, anxietatea și hiperactivitatea se numără printre cauzele hipertensiunii. Păducelul, care acționează asupra stărilor de nervozitate și asupra inimii, este adesea indicat în hipertensiunea asociată tahicardiei sau în insuficientă cardiacă moderată. Se poate ține o cură cu infuzie de păducel (1-3 căni zilnic), timp de mai multe săptămâni.