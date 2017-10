Leacuri băbeşti pentru a scăpa de răceală

Leacuri băbești pentru a scăpa de răceală

Strănutați, pachețelul cu servețele pentru a sufla nasul nu vă lipsește, durerile de cap sunt tot mai crunte și parcă ați avea și febră. E clar, a venit toamna și ați răcit. Înainte de a da fuga la farmacie pentru a lua medicamente cu pumnul, încercați câteva remedii naturale, aflate la îndemână. r Gargara - dizolvați o linguriță de sare în apă caldă și faceți gargară de patru ori pe zi. Puteți încerca, pentru a reduce durerile în gât, să faceți gargară cu un ceai astringent, de exemplu unul pe bază de tanin. Mai puteți apela și la un preparat pe bază de miere: amestecați o lingură de frunze de zmeură sau suc de lămâie și una de miere, în două căni cu apă fierbinte. Lăsați să se răcească, la temperatura camerei, după care faceți gargară. r Cremă mentolată sub nas - o tamponare cu o cremă mentolată, deasupra buzei superioare, va deschide căile respiratorii și va calma pielea iritată. Preparatul, ce poate să fie pe bază de eucalipt, camfor sau mentol, va avea și darul de a ameliora durerea cauzată de ștergerea repetată a nasului. r Comprese pe nas - nu contează că sunt fierbinți sau reci, esențial este să-și facă efectul și să vă simțiți mai bine. Înmuiați un prosop în apă fierbinte, dar suportabilă, stoarceți-l puțin și așezați-l pe față; după care luați o pungă de mazăre congelată, de exemplu, și țineți-o pe nas. Efectul: sinusurile vor fi eliberate. r Dormiți cu o pernă în plus sub cap - vă va ajuta la eliberarea căilor respiratorii, astfel încât să aveți un somn odihnitor.